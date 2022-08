Furgone va a sbattere contro un muro in Canton Ticino, ferito l'autista italiano rimasto incastrato nelle lamiere

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 11.30 in via Muraccio. Un 38enne cittadino italiano domiciliato nella regione stava circolando in direzione di via Delta.

Stando a una prima ricostruzione e per cause da stabilire, ha perso il controllo del furgone per poi uscire di strada sulla destra andando a sbattere contro un muro posto a lato della strada. A causa dell'urto l'uomo è rimasto incastrato nel veicolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e in supporto della Polizia comunale di Ascona e i pompieri di Locarno che hanno liberato l'autista dalle lamiere.

Sul posto anche i soccorritori del SALVA, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il 38enne all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica l'uomo ha riportato ferite di media gravità.