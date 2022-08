Sentieri e Pensieri: oggi sul palco di villa Antonia Roberto Livi e il comico Saverio Raimondo

Si apre nel pomeriggio il cartellone degli incontri di oggi di Sentieri e Pensieri a Santa Maria Maggiore. Ospiti sul palco del giardino di Villa Antonia Roberto Livi con il suo romanzo "Solo una canzone" e il comico Saverio Raimondo, che riceverà il Premio Podcast Santa Maria Maggiore e parlerà del suo esilerante “Da uno bravo”.

Questi i dettagli del programma del 22 agosto.

Ore 16.30 – Roberto Livi – "Solo una canzone" (Marcos Y Marcos) Lunedì 22 agosto alle ore 16.30 sarà ospite del Festival Roberto Livi, che presenterà il suo ultimo libro “Solo una canzone” (Marcos Y Marcos), in un dialogo con il direttore artistico Bruno Gambarotta. Segnalato per il Premio Strega 2022 da Filippo La Porta, questo libro ha come protagonista il titolare de "La luna nel pozzo", ristorante che va a rotoli, insieme alla sua vita e al rapporto con la moglie Ave. A lui basterebbe riuscire a scrivere una canzone, solo una, destinata ad Agnese. Roberto Livi nella vita costruisce clavicembali, in questo libro – tra amarezza e "dosi massicce di allegria carogna", per usare le parole del nostro direttore artistico – vi accompagnerà in una lettura brillante, originale e toccante.

Ore 18.00 – Saverio Raimondo – "Da uno bravo" (Audible Original) PREMIO PODCAST SANTA MARIA MAGGIORE Saverio Raimondo, stand-up comedian, autore, ideatore e conduttore di CCN – Comedy Central News, dal 2019 è presenza fissa della trasmissione "Le Parole" su Rai3. Autore di libri umoristici, sarà a Sentieri e Pensieri per ricevere il Premio Podcast Santa Maria Maggiore, ideato in occasione del decennale del Festival. Il 2020 e 2021 passeranno alla storia come gli anni della pandemia, l’inizio di una nuova epoca fatta di incertezza e solitudine, permeata da un senso di smarrimento e inquietudine, un malessere generale che ha costretto molti a porsi la fatidica domanda: “come sto?” Saverio Raimondo ci viene in aiuto con la sua disperata e comicissima risposta contenuta nel podcast “Da uno bravo” (Audible Original): in 12 puntate, un ipocondriaco alle soglie dei 40 anni, cerca in maniera ossessiva di capire cosa ci sia alla base del suo malessere, visitando medici e specialisti. Il risultato è un podcast medical-comedy esilarante, nel quale lo stand up comedian si presta a farsi visitare a porte aperte e, soprattutto, a microfoni accesi, per scandagliare il suo stato di salute con esperti specialisti in vari settori della medicina e della psicologia.

Ricordiamo che tra le novità di quest'anno sono presenti nel centro storico del paese, dal 20 al 22 agosto, delle speciali “cabine telefoniche letterarie”. Basta inserire una moneta, proprio come nelle vere cabine telefoniche, selezionare il libro desiderato e mettersi in ascolto: la voce all’altro capo della cornetta è di un performer del Teatro Magro di Mantova, che leggerà dal vivo un estratto dell’opera selezionata.

Tutti gli eventi sono gratuiti, visti i posti limitati l’organizzazione consiglia la prenotazione sul sito https://santamariamaggiore.info