Incivile abbandona giocattoli lungo il canale Enel a Villadossola

Incivili in azione a Villadossola. Approfittando della zona isolata, qualche maleducato ha abbandonato dei giocattoli lungo la stradina sterrata che dalla tangenziale si addentra verso il Toce, all’altezza della rotatoria tra via Floreanini e via Rigoletto.

Si tratta di giocattoli che, probabilmente, i bambini hanno utilizzato sino a pochi giorni fa.

Anziché utilizzare l’Ecocentro al Lancone, dove è possibile portare i rifiuti, l’incivile ha deciso di abbandonarli lungo il canale Enel.

L’assenza di telecamere nella zona della tangenziale Floreanini, già gravata da altri problemi viari, impedirà di date un nome e cognome al furbetto.