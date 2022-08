Bannio Anzino, l'Asl Vco sospende l'autorizzazione al funzionamento della Rsa Ferdinando Poscio

Sospesa l'autorizzazione al funzionamento e blocco agli accessi di nuovi ospiti. Sono i provvedimenti presi dall'Asl Vco dopo la visita ispettiva alla Rsa Ferdinando Poscio di Bannio Anzino.

Lo scorso 22 agosto la Commissione di Vigilanza Socio Sanitaria dell'Asl è arrivata a Bannio per l'ispezione e qui, leggendo il verbale, i membri della commissione hanno trovato diverse irregolarità nella struttura gestita dalla Euro Assistance Società Cooperativa Sociale con sede a Vercelli.



Un'ispezione arrivata a poche settimane dall'ultimo sopralluogo sempre della Commissione Asl. In questa occasione, si legge nel verbale, sono state riscontrate non conformità gravi: “Condizioni igieniche della struttura: riscontrato bagno al piano terra con condizioni igieniche disastrose ( feci a terra e sulle pareti, lavandino intasato, presenza di pannoloni sporchi sotto il lavandino)”.

“Condizioni igieniche di alcuni ospiti allettati: letti sporchi di escrementi, biancheria sporca, macchie provenienti da medicazioni su LdP, pannoloni pieni di escrementi ancora indossati dagli ospiti che sembrano non sostituiti da giorni, alcune medicazioni non opportunamente sostituite in condizioni non idonee” continua il verbale.



“Documentazione clinica carente: prescritti esami clinici senza nessuna traccia che siano stati eseguiti. Vi è il dubbio addirittura che sia stato eseguito un prelievo ad un ospite prelevando però il sangue di un altro ospite, che è deceduto il giorno successivo. Documentazione somministrazioni farmaci scadente” si legge ancora nel verbale. “Nella vigilanza del 21.07.22 era stato registrato il peso di alcuni ospiti in relazione al dubbio che ci fossero delle criticità relative alle scarse porzioni somministrate agli ospiti durante i pasti; viene verificato il peso di alcuni ospiti confrontato con le pesature del mese di luglio dai quali emergono dubbi sulla effettiva pesatura degli ospiti”.



Anche nell'edificio la commissione ha riscontrato problemi: “Centralina antincendio che segnala un guasto (già rilevata nella precedenti vigilanze): risulta dalla ditta che si occupa dell'assistenza un verbale di verifica del 2 agosto che dichiara il corretto funzionamento. Dal 3 agosto non viene più compilato il registro della centrale antincendio, che come detto sopra, segnalava un guasto......Ci si riserva di verificare la conformità alle normative di riferimento per i locali utilizzati come alloggi per gli utenti del Centro Diurno. Gli stessi locali appaiono in condizioni igieniche deprecabili, documentati da fotografie e filmati. Condizioni igieniche del locale lavanderia: lavatrice e asciugatrice guaste. Bagno 2°piano in fondo a sinistra uscendo dall’ascensore chiuso perché segnalato come guasto, già segnalato in alcune precedenti vigilanze. Il bagno risulta allagato per malfunzionamento di WC e doccia......”.

Una situazione che ora la società che gestisce la struttura è chiamata a sanare entro 15 giorni.