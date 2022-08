Siccità: caccia alle perdite nella rete idrica. A Novara arrivano i contatori intelligenti

Sedici milioni ottenuti da un bando del PNRR e 4 milioni di investimenti autofinanziati per mettere in rete i “contatori intelligenti” che individuano in tempo reale le perdite della rete degli acquedotti: sarà Acqua Novara e Vco, la società che gestisce il ciclo idrico integrato nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola (le più colpite dalla siccità nel territorio della Regione Piemonte) a realizzare questa importante infrastruttura.



"La situazione delle perdite di rete – spiega il Presidente Emanuele Terzoli - costituisce il nosytro principale punto di attenzione. Le perdite medie sono prossime al 45%, con una situazione particolarmente compromessa nell’area nord del Verbano Cusio Ossola". Aggiunge l'AD Daniele Barbone: "I cambiamenti climatici stanno alterando la disponibilità di acque rispetto la storica abbondanza di acque superficiali e di fonti, presenti nell’area: la conseguente riduzione della produzione di acqua, sommata alle copiose perdite della rete, induce nei mesi di massima richiesta (primavera ed estate ove è massima la presenza turistica) a situazioni emergenziali".

I nuovi apparati permetteranno controllare attivamente la rete e ridurre le perdite idriche in 12 comuni serviti, con circa 198.000 abitanti: si tratta dei due capoluoghi, Novara e Verbania, e di altri centri importanti tra cui Omegna, Romagnano Sesia, Stresa, Gravellona Toce, Arona. Gli altri comuni interessati sono Arizzano, Ghiffa, Lesa, San Pietro Mosezzo e Vignone.

I comuni sono stati prescelti sulla base di requisiti tecnici, di efficace possibilità di intervento, di elevata compromissione della rete o, come nel caso di Novara, allo scopo di dare ulteriore impulso e continuità ad investimenti realizzati recentemente. L’intervento permetterà la raccolta strutturata dei dati di esercizio della rete, mediante digitalizzazione, la raccolta dati in tempo reale, per individuare la posizione esatta della perdite. "Lo scopo non è solo ridurre le perdite - conclude l'amministratore delegato -ma offrire strumenti conoscitivi dello stato della rete come prevenzione per il futuro".



Ampia soddisfazione da parte del Comune di Novara. "La risorsa idrica principale che abbiamo in Italia, dai dati emersi in tutta evidenza nelle scorse settimane - commenta il Sindaco di Novara Alessandro Canelli - "è rappresentata dalla riduzione delle perdite sulla rete. Questo finanziamento consentirà ad Acqua Novara.Vco di fare un salto di qualità notevole nella gestione della rete e nella minimizzazione delle perdite d’acqua. Un obiettivo da realizzare che costerà anche moltissimo in termini finanziari, ma che se non affrontiamo con decisione costerà molto di più sotto il profilo sociale nei prossimi anni".