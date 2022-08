A Domo arriva un quadro di Picasso, apertura straordinaria stasera di Palazzo San Francesco

I Musei Civici Gian Giacomo Galletti a Palazzo San Francesco stanno ospitando dal 15 luglio una grande mostra, dedicata al ruolo della donna negli anni che chiudono l’Ottocento e aprono il XX secolo, in un percorso che proietta la società e l’arte verso la modernità.

'Nel segno delle donne. Tra Boldini, Sironi e Picasso' , questo il titolo della mostra, un percorso ricco di accostamenti tra dipinti, sculture, fotografie, macchine fotografiche d’epoca e abiti che prende l’avvio da alcuni capolavori di Giovanni Boldini e prosegue con un affondo dedicato alla Regina Margherita: per poi soffermarsi sulla donna dipinta da Zandomeneghi, Mario Cavaglieri, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Vittorio Amedeo Corcos, Giacomo Grosso, Cesare Maggi, Carrà, Pellizza da Volpedo, fino a Sironi, Modigliani e Picasso.

L'esposizione, già costituita da oltre 60 opere, da stasera si arricchisce di un nuovo quadro olio su tela intitolato 'Paysage de Vallauris' di Pablo Picasso del 1958. Arriva da Parigi ed è prestata da un collezionista privato. Per accogliere questo nuovo tassello della mostra ci sarà un'apertura straordinaria del museo stasera dalle 21 a mezzanotte.

“La mostra sta andando molto bene- spiega il curatore Federico Troletti – , i visitatori sono numerosi ed esprimono giudizi positivi al termine del percorso espositivo. Non solo, mi è capitato di vedere persone che erano presenti all'inaugurazione e che poi sono tornate, quindi questo sta a significare che c'è stato molto interesse. Ho notato anche che oltre all'apprezzamento per il valore artistico c'è un interesse proprio anche per il tema trattato. Un'associazione legata alle tematiche femminili di Vercelli , ad esempio, ha chiesto una visita guidata”

Tra qualche mese per i visitatori ci sarà un motivo in più per un' ulteriore visita con l'avvicendamento della 'Signora allo specchio (dalla modista)' di Giovanni Boldini con un'opera sempre dello stesso autore 'Il ritratto di Lady Nanne Schrader ' olio su tela del 1903.

Gli orari della mostra sono da giovedì a domenica: 10 - 13 / 15 - 19. Dall’11 ottobre da giovedì a domenica: 10 - 13 / 15 - 18

Costo del biglietto 8 intero, 6 ridotto over 65, tesserati AMO, 3 euro ridotto per altre categorie che ne hanno diritto, 15euro famiglia, 2 euro scuole. Gratis: fino a 5 anni, per informazione telefono 3385029591.