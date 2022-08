La programmazione del Cinema Corso

‘Minions 2’

Co-diretto da Kyle Balda e Brad Ableson, è il sequel del film d'animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo Me. Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni '70.

Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo. Purtroppo, però, le selezioni non vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino e inizialmente non rimangono affatto impressionati da lui. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano e ruba una pietra ai Malefici 6, che si mettono immediatamente sulle sue tracce per recuperare l'artefatto. Da aspirante membro del gruppo del male, il dodicenne diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga, affida a un Minion la pietra. Ma cosa succede quando lo sbadato Minion perde accidentalmente la tanto agognata pietra?

Giovedì 18.00-20.30

Venerdì 17.00-18.30-20.30

Sabato 17.00-18.30-20.30-22.30



Domenica 17.00-18.30-20.30



Lunedì 18.30-20.30

Martedì 18.30-20.30

Giovedì 18 17-18-19-20.30-21

Venerdì 19 17-18-19-20.30-21

Sabato 20 17-18-19-20.30-21

Domenica 21 17-18-19-20.30-21

Lunedì 22 17-18-19-20.30-21

Bullet Train

film diretto da David Leitch, è ambientato nel Giappone dei giorni nostri e racconta la storia di alcuni assassini di professione, che mentre viaggiano su un treno ad alta velocità per motivi diversi, si rendono conto che i loro incarichi individuali sono connessi tra loro. Tra questi c'è Ladybug (Brad Pitt), che viene incaricato di salire su un treno per recuperare una valigetta. Prima della missione, però, gli viene fornito del materiale, tra cui anche una pistola, che Ladybug si rifiuta di prendere per dimostrare di essere un uomo nuovo.

Peccato che, una volta salito a bordo, scopra di non essere l'unico intenzionato a impadronirsi della valigia, ma che altri killer si aggirano tra i vagoni, accomunati dallo stesso scopo, sebbene per ragioni diverse. Mentre la corsa di questo treno senza sosta ha inizio, per Ladybug comincia anche una lotta tutti contro tutti.

Regia: David Leitch

Attori: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Pasha D. Lychnikoff, Masi Oka, Miraj Grbic

Giovedì 25 20.30

Venerdì 26 18.00-20.30

Sabato 27 18.00-20.30-22.30

Domenica 28 18.00-20.30

Lunedì 29 20.30

Martedì 30 20.30