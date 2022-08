Giovedì 25 agosto sulla scalinata della chiesa parrocchiale di Varzo andrà in scena la commedia sui rapporti di copia "Noi due.... per sempre?". Alle 21 Raffaella Gambuzzi e Mario Stelitano accompagneranno con ironia gli spettatori in un viaggio nella comicità, da Petrolini ai giorni nostri.

Incaso di maltempo lo spettacolo teatrale si svolgerà all'interno della chiesa.