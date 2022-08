Al via l'edizione 2022 della Sagra della Patata di Montecrestese FOTO

Taglio del nastro nel tardo pomeriggio per la 28esima edizione della Sagra della Patata di Montecrestese. Quattro giornate dedicate ai prodotti del territorio e al divertimento.

Come per ogni edizione Guido Tomà e la sua squadra di volontari sono pronti per accogliere i visitatori con la solita attenzione. Novità di questa edizione la modalità di accesso all'area ristorante: "Senza bisogno di prenotare, arrivati al ristorante –spiegano gli organizzatori- troverete i nostri volontari pronti ad accogliervi, verrete accompagnati al tavolo che vi sarà stato assegnato. In questo modo potrete scegliere e gustare tutte le prelibatezze che desiderate in piena serenità".