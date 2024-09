Coppa Seconda e Terza Categoria, vincono Crevolese e Mergozzese

Prosegue la fase provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria, con la disputa della seconda giornata dei tre gironi all’italiana che coinvolgono le squadre del VCO.

Per il Girone A si sono giocate Fomarco-Esio, terminata in parità 1-1 con gol di Soncini per gli ossolani, e un succoso anticipo del prossimo campionato di Terza Categoria, Pregliese-Mergozzese, con il pirotecnico successo degli ospiti per 5-4. Per i padroni di casa doppietta di Piroia e reti di Rinaldi su rigore e Bovetta.

Nel Girone B ancora sconfitto il Cireggio detentore del titolo, che cade sul terreno di una Crevolese in gran forma. Cusiani già eliminati dalla competizione, per gli ossolani decisivi i sigilli di Guglielminetti e Malvicini.

Nell’altra gara ancora bene il Montecrestese, che sul proprio terreno costringe al pari per 2-2 la Voluntas Suna, squadra di categoria superiore. Reti siglate da Savoia e Henzen per gli ossolani, doppietta di Borgotti per i verbanesi.

Infine nel Girone C, l’unico triangolare, la Pro Vigezzo ha dovuto cedere per 0-1 sul terreno dell’Armeno, e viene dunque raggiunta in vetta alla classifica. Turno di riposo per il Casale Corte Cerro.

Ora la Coppa va in pausa fino a fine anno, si riprenderà il 12 gennaio 2025 con l’ultimo turno dei gironi preliminari, con i seguenti incontri: Mergozzese-Fomarco e Esio-Pregliese per il Girone A, Montecrestese-Crevolese e Cireggio-Voluntas Suna per il Girone B, e Casale Corte Cerro-Armeno per il Girone C.

Infine un aggiornamento riguardante la partita Ornavassese-Juve Domo, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale regionali di Coppa Italia Promozione, rimasta sub-iudice a causa di presunte irregolarità nei cambi effettuati dalla formazione granata: il giudice sportivo ha rigettato il ricorso dei neri, a causa di vizi procedurali, e dunque il risultato di 1-1 è stato omologato. Rimane di conseguenza confermato il passaggio del turno da parte della Juve Domo.