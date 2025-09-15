“Custodi dell’Ombra”: a Piedimulera la mostra di Anna Mansi e Jack Raven tra arte, musica e performance

Dal 20 settembre al 5 ottobre 2025, presso la sede di LaborArt in via Leponzi 27/29 a Piedimulera, prende vita la mostra “Custodi dell’Ombra”, firmata dagli artisti Anna Mansi e Jack Raven. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Comune di Piedimulera, propone un viaggio suggestivo tra pittura, musica, teatro e meditazione, con l’obiettivo di esplorare il tema dell’ombra come elemento vitale e spirituale.

L’inaugurazione con musica dal vivo

La mostra si apre sabato 20 settembre alle ore 16.30 con la presenza degli artisti e un momento dal titolo “L’Anima si nutre dell’Ombra”. L’atmosfera sarà arricchita dal concerto di ukulele e voce di Zaira Barozzino, che accompagnerà il pubblico in un’esperienza intima e coinvolgente.

Appuntamenti collaterali

Durante le settimane di esposizione sono previsti diversi eventi aperti al pubblico:

Sabato 27 settembre alle 16.30: Teatrogame!, spettacolo di improvvisazione e gioco di ruolo.

Sabato 4 ottobre alle 16.30: meditazione guidata dall’artista Ylenia Piola, con un percorso di esplorazione spirituale.

Domenica 5 ottobre alle 16.30: performance della Nuova Compagnia Selvatica, che chiuderà la rassegna.

Arte accessibile a tutti

L’ingresso alla mostra e agli eventi collaterali è libero. L’esposizione sarà visitabile dal 20 settembre al 5 ottobre nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19, oppure su appuntamento telefonico.

“Custodi dell’Ombra” non è soltanto una mostra, ma un vero e proprio percorso esperienziale che invita a riflettere sul ruolo dell’ombra nell’animo umano, attraverso linguaggi artistici diversi e complementari.