L'estate non è finita a Domobianca

Sebbene l'autunno sia ormai alle porte, a Domobianca l'estate non è ancora finita: per questo fine settimana infatti tutti gli impianti e le attività in quota saranno regolarmente aperti per regalare due giornate di puro divertimento in mezzo alla natura e domenica 22 i saranno due eventi imperidibili, la Festa d'autunno e il concerto di Fabio Concato.



Per tutta la giornata al Lusentino vi sarà la Festa d'Autunno in memoria di Matilde Cara, dedicata interamente al divertimento dei più piccoli con tantissime attività: gonfiabili, animazione per bambini, spettacoli di magia con il mago Mark, spettacoli di falconeria e con i cani da ricerca del soccorso alpino.

Alle 16.30 vi sarà lo spettacolo acrobatico di bike trial per lasciare a bocca aperta tutti i partecipanti. Le attività si svolgeranno nell'area adiacente al parcheggio, accanto alla partenza degli impianti di risalita e al Kinder Park, l'area giochi attrezzata gratuita. Si potrà pranzare con grigliata e polenta, mentre per cena speciale risottata del "Franco di Trontano" e zeppole preparate da nonna Memè.



Domenica 22 settembre alle 11.30 il grande cantautore Fabio Concato suonerà live al laghetto di Casalavera (per info 0324/44652). Concato farà tappa con il suo tour estivo ai piedi del Moncucco, per un concerto che rientra nel programma della rassegna Musica in quota.