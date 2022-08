‘Fuori tutto’: stasera chiude il periodo dei saldi a Domodossola

Anche per l’estate 2022, giusto al termine del periodo dei saldi estivi, a Domodossola verrà organizzata la manifestazione “Fuori Tutto”, serata dedicata al commercio in sede fissa e alle attività artigianali in genere.

La data prevista è venerdì 26 agosto, quando, dalle ore 20 alle ore 24, gli esercenti potranno esporre tutte le merci scontate di fine stagione anche all’esterno degli esercizi in contenitori o idonei espositori -con cura di lasciare gli spazi adeguati per il passaggio dei pedoni sui marciapiedi e sulle strade- senza dover richiedere autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

Le vie interessate dal divieto di transito veicolare e quindi destinate al “Fuori Tutto” saranno: Corso Paolo Ferraris, Corso F.lli Di Dio, Via Marconi, Via Garibaldi, Via Galletti, Corso Moneta e Via Francioli. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.