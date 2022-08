Alla guida con patente ritirata e auto in fermo amministrativo

Lo scorso 24 agosto una pattuglia del Corpo di Polizia locale della Città di Domodossola, impegnata nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, fermava un veicolo il cui conducente era sprovvisto della patente di guida extracomunitaria, che gli era già stata ritirata da alcuni mesi per ulteriori irregolarità. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, così come previsto dal Codice della Strada. Un paio di giorni dopo, lo stesso veicolo, anziché trovarsi depositato nel luogo privato indicato dal proprietario già sanzionato, è stato scoperto dagli operatori della Polizia locale nuovamente in circolazione nel territorio domese.

“La prima violazione -spiegano dal Comando- , relativa alla circolazione con patente di guida ritirata, può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.046,00 ad € 8.186,00, con importo che sarà determinato successivamente dal Prefetto. La seconda violazione, relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, può comportare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.984,00 ad € 7.937,00, anche in questo caso con l’importo che sarà determinato in concreto dal Prefetto.

Inoltre è prevista (oltre alla revoca della patente) la confisca del veicolo che circolava abusivamente, con conseguente alienazione; per questo motivo il veicolo è stato rimosso dalla Polizia locale ed affidato al custode- acquirente pubblico”.