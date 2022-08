“Fai Il Gesto e lascia il Resto”, la Sagra della Patata sostiene la Caritas

La Sagra della Patata di Montecrestese, che si chiuderà il 29 agosto , quest'anno sosterrà la Caritas di Domodossola. Con l'iniziativa “Fai il Gesto e lascia il Resto” viene finanziata una campagna di beneficenza a favore dei profughi ucraini e dei più bisognosi che si rivolgono alla parrocchia domese. In pratica gli avventori che prendono una consumazione al momento di pagare se devono ricevere il resto e lo desiderano possono lasciarlo a favore della Caritas domese; naturalmente possono anche fare un'offerta libera. Alle casse dei bar e degli altri punti ristoro viene rilasciato uno scontrino con la cifra lasciata in offerta.

Oltre ad aver mandato cibo e vestiti in Ucraina, la Caritas sta seguendo diverse famiglie ospiti non solo a casa Letizia, ma anche delle donne ucraine che sono qui come badanti e bisognosi della città.

Tutti i giovedì viene consegnata dalla Caritas una quarantina di borse di generi alimentari. La parrocchia aveva dovuto organizzare una raccolta straordinaria perchè aveva finito le proprie scorte.

La pro loco di Montecrestese, che già aveva dato una mano alla parrocchia di Domodossola all'arrivo dei profughi ucraini, saputo di quest'esigenza ha scelto la Caritas per la propria iniziativa benefica legata alla Sagra della patata.

“La festa sta andando benissimo – spiega il presidente della Proloco Guido Tomà – . Ieri abbiamo servito al ristorante dalle18.30 alle 22.30, circa 2600 pasti e questo fa ben sperare che anche l'iniziativa benefica si concluda con successo”.