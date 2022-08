Bonus trasporti, da domani i pendolari potranno richiedere il voucher da 60 euro

Attraverso il sito dedicato del Ministero dalle 8:00 del primo settembre sarà possibile richiedere il bonus trasporti 2022 (https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/).

L'incentivo da 60 euro messo a disposizione dei pendolari con il Decreto Aiuti permette di acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico ed è rivolto alle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro. Si può richiedere anche per un minore a carico.

Sarà possibile richiedere l'agevolazione tramite Spid o carta di identità elettronica e successivamente acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto telematicamente. Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Non vale, invece, per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il buono è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporti pubblico tra quelli selezionabili. La scadenza temporale per poter richiedere l'incentivo è fissata al 31 dicembre 2022, o fino all'esaurimento dei fondi stanziati.

Intanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha lanciato una campagna informativa sul Bonus con l'obiettivo di comunicare requisiti e modalità predisposte per beneficiare dell'incentivo.