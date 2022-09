Dissimo, soccorso in azione per rintracciare un cercatore di funghi

Intervento in atto del soccorso alpino per ritrovare un 79enne che si è perso nella zona di Dissimo. Era in cerca di funghi con il fratello ma da ormai tre ore non è più rintracciabile. L'uomo non ha con se il cellulare e questo rende ancora più difficile la localizzazione. Al lavoro la stazione di Vigezzo, Sagf e VVFF.