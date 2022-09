Ritrovato senza vita il 65enne disperso da ieri a Vanzone

Le ricerche dell’uomo di 65 anni, di cui si erano perse le tracce da domenica mattina a Vanzone, hanno sortito l’esito peggiore. Aldo Venturi, classe 1956 di Milano, è stato ritrovato purtroppo deceduto dai soccorritori.

Il corpo dell'uomo è stato trovato poco distante dall'abitato di Roletto, riverso sul sentiero: presumibilmente è stato colto da un malore. A dare l'allarme era stata la sorella che non l'aveva visto rientrare nella residenza di campagna anzaschina,; stando alle sue dichiarazioni l'escursionista non era un cercatore di funghi. Sul posto per le ricerche sono intervenuti Cnsas, Sagf, VVF.