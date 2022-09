'Ndrangheta, usura e fatture false per 20 milioni di euro: indagini anche nel Vco

I militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali nei confronti di oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere. Il sodalizio avrebbe agevolato le attività di una nota cosca 'ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari.

In particolare, il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari nei confronti di 33 indagati, il sequestro di oltre 6,5 milioni di euro. Un provvedimento di custodia cautelare ha interessato anche il Vco, una persona è stata arrestata a Gignese.

Intanto dal Comando di Bergamo fanno sapere che sono in corso decine di perquisizioni in 12 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria. Le indagini sono state avviate dopo una serie di estorsioni nella bergamasca, il cui sviluppo ha portato, a seguito del coinvolgimento anche della Guardia di Finanza, alla ricostruzione di un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro.