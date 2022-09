Una serata con i "Giovedì d'Estate" per l'apertura dei Mondiali di Skyrunning

Verrà recuperato l'8 settembre in occasione della cerimonia di apertura dei Mondiali di Skyrunning 2022, l’appuntamento dei Giovedì d’Estate annullato per maltempo lo scorso 30 giugno.

Il programma prevede in Piazza Chiossi dalle ore 21 “Bubble Circus con Mr. Paolo e Ops!”, uno spettacolo di magia e clownerie per bambini. In Piazza Rovereto dalle ore 21.30 si esibirà il duo musicale Michele Guaglio e Alessandro Gariazzo. Mentre in Piazza Mercato numeri di giocoleria dalle 21.30 con “Circus”, spettacolo di Fortunello. Tutti gli eventi sono gratuiti.