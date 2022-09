''Sarà un'annata buona per il vino ossolano''

Che annata sarà questa per il vino ossolano dopo una stagione priva di piogge? Avremo un vino di qualità o di quantità? Lo abbiamo chiesto a Mattia Garrone, dell’omonima cantina, una delle maggiori produttrici di vino in Ossola.

‘’In realtà in Ossola la stagione non è stata così asciutta per la vigna: è una pianta che generalmente ha bisogno di poca acqua e di conseguenza i temporali estivi che ci sono stati sono più che sufficienti per garantire la maturazione ed evitare lo stress idrico’’ spiega Matteo Garrone.

‘’Proprio per questi motivi – prosegue - possiamo considerarla, incrociando le dita per queste ultime settimane, un’annata molto buona a tratti eccellente. Sulle piante troviamo l’equilibrio ideale: la qualità delle uve è molto alta e il quantitativo è soddisfacente’’.

In queste settimane è partita la vendemmia del bianco. ‘’Siamo partiti in anticipo di circa una settimana – afferma invece Mario Garrone – ma possiamo dire che la stagione è ottima. Per il rosso invece andiamo verso la seconda metà di settembre e sembra che anche per il rosso la stagione prometta bene’’.