Don Nicola Salsa lascia Domodossola per Vogogna

Ultimo mese come collaboratore nella parrocchia di Domodossola per don Nicola Salsa. Il 2 ottobre, alle 15, il sacerdote a farà il suo ingresso come nuovo parroco a Vogogna. Quarantaquattro anni, don Nicola porta con sé una ricca esperienza maturata nell’impegno tra i giovani, a Novara all'oratorio san Giuseppe per 5 anni, a Cerano per 7 anni, a Omegna per altri 5 anni e negli ultimi due anni mettendosi a disposizione delle necessità pastorali della parrocchia di Domodossola. A Vogogna succede a don Paolo Pessina.

“Sono stato contento della nomina da parte del Vescovo. Sono felice di andare in una bella comunità - spiega don Nicola - . Ho iniziato ad incontrare qualche collaboratore, ad avere qualche contatto con il sindaco. Il primo anno servirà per conoscersi, per stabilire delle relazioni. Vogogna è un centro importante dell'Ossola anche sotto l'aspetto turistico e culturale grazie alla presenza del Castello, della Rocca e poi sotto l'aspetto naturalistico essendo la porta d'ingresso della Val Grande; la pastorale dovrà tener conto oltre che degli abitanti anche delle presenze turistiche”.