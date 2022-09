La programmazione del Cinema Corso

Top Gun: Maverick

Il film diretto da Joseph Kosinski, è il sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora una volta dall'inossidabile Tom Cruise nel ruolo di Pete "Maverick" Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota di caccia, amante del pericolo e delle motociclette.

Il Tenente Pete "Maverick" Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei.

Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw "Goose". Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Nel cast del film ritroveremo Val Kilmer, di nuovo nel ruolo di Thomas "Iceman" Kazansky, mentre la protagonista femminile sarà Jennifer Connelly. Tra gli altri interpreti di Top Gun: Maverick, Jon Hamm, Glen Powell e Ed Harris.

Cast: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Manny Jacinto, Jean Louisa Kelly, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro

Giovedì 20.45

Venerdì 20.45

Sabato 17.30-20.45

Domenica 17.30-20.45

Lunedì - Martedì 20.45





DC League of Super-Pets

Il film d'animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine, ha per protagonisti gli animali domestici dotati di superpoteri della DC Comics. In particolare la storia ruota attorno a Krypto (Lillo), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro criminalità nella città d Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice Lerague vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli. È così che il che Superdog mette su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare Metropolis, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. Nel team messo su da Krypto vi sono Asso il Bat-Segugio (Maccio Capatonda), il cane dell'Uomo Pipistrello, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo; ognuno di loro ha un potere che lo rende speciale.

Giovedì 20.30

Venerdì 20.30

Sabato 17.30-20.30

Domenica 17.30-20.30

Lunedì - Martedì 20.30