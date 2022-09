Dal Cantante della Solidarietà 10 carrozzine per i bambini malati di tumore

Nuova donazione in programma che avverrà nei prossimi giorni all'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino e per Casa UGI per l' Associazione Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

Il Cantante della Solidarietà ha risposto alla richiesta urgente di UGI consegnando 10 carrozzine pediatriche a disposizione dei bambini oncologici.

Già in passato, lo stesso Ranieri, aveva effettuato una donazione di 40 mila euro al Sant'Orsola di Bologna destinati alla ricerca per la cura del tumore Pediatrico.

Ranieri dichiara: "Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato per questa iniziativa. Un grazie particolare va a Mediaset e La 7 che,da oltre 10 anni, sostengono le iniziative del Cantante della Solidarietà attraverso gli spot televisivi".