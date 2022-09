Domosofia, sale l'attesa per la quarta edizione del festival delle idee e dei saperi

Il mese di settembre per Domodossola sarà “brillante”: dal 14 al 19 in città si svolgerà la quarta edizione di Domosofia. Il festival culturale organizzato dal Comune, con la direzione artistica di Maria Fiorenza Coppari, quest'anno avrà come tema la “luccicanza”.

Gli organizzatori intendono esaltare la capacità delle persone di essere visionarie, intuitive, creative. Nei giorni del festival ci saranno incontri, talk show, interviste, letture. Per quanto riguarda i numeri la rassegna delle idee e dei saperi vedrà 57 ospiti tra umanisti, scienziati, giornalisti, scrittori, artisti e manager che contribuiranno con momenti di riflessione e approfondimento a leggere il tema conduttore da diverse prospettive, 40 saranno invece gli appuntamenti. Non mancheranno momenti dedicati al teatro e al cinema con ospiti d’eccezione – tra cui gli attori Gianmarco Tognazzi, Leonardo Manera e Ippolita Baldini– e alla musica con l’omaggio a Lucio Dalla di Enrico De Angelis e il concerto di chiusura extra festival della cantante Arisa.

Nei giorni della manifestazione, come dicevamo, verrà declinato il tema della luccicanza sotto diversi punti di vista. Una parte del Festival sarà dedicata ai temi di attualità, con conferenze e incontri con autori che approfondiranno diversi argomenti, spaziando dalla guerra alla cronaca nera, dal sistema giudiziario ai temi legati alle risorse del pianeta.

Nicola Saldutti parlerà dei nuovi orizzonti economici. Domenico Quirico racconterà di storie di guerra e di umanità. Lucia Bellaspiga indagherà su alcune storie di rinascita. Fabrizio Pregliasco approfondirà il tema dell’Infodemia ai tempi del Covid. Luciano Garofano tratterà di indagini forensi.

Dominic Salsarola approfondirà le scoperte dell’archeologia forense. E ancora Valerio De Gioia e Adriana Pannitteri parleranno del rapporto tra alcuni casi di cronaca noti all’opinione pubblica e il mezzo televisivo. Tra gli ospiti anche Luca Palamara, Alessandro Sallusti e il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari.

Luca Baraldi e Pietro Monari parleranno di come interpretare, comprendere, inventare nell’era dei dati. Gli ossolani Andrea Accomazzo e Giacomo Prina trasporteranno il pubblico nel grande universo raccontando di missioni spaziali e nuove scoperte. E poi Sergio Cacciatori e Pierpaolo Mastrolia che si addentreranno nell’astrofisica spaziando dalle particelle elementari ai buchi neri.

Numerose conferenze e incontri saranno dedicati al tema delle idee, alla luccicanza che sprigiona l’intelletto in ogni sua forma. Elena Pontiggia e Antonio D’Amico parleranno ad esempio di Mario Sironi e della luce della sua figura femminile. Massimiliano Valeri approfondirà invece il rapporto tra la ragione e la libertà nel disincanto del mondo. Gaia De Vecchi, Alberto Mattioli, Milena Santerini indagheranno il rapporto tra la coscienza religiosa e quella civile. Marco Benadì racconterà intuizioni di luccicanza nonostante le nuvole che s’addensano attraversano l’orizzonte esistenziale. Don Luigi Maria Epicoco approfondirà la scelta di Enea e come ci sia bisogno di nuove energie, di tornare a brillare e di cogliere scintille di futuro. Gianfranco De Turris parlerà invece di esorcismo della fantasia ai tempi del lockdown. Fabio Minazzi ci trasporterà nella mente di Einstein parlando di immaginazione e scienza. Alessandro Bertirotti racconterà di alcune “intuizioni luminose”. Michele Oldani, poi, approfondirà il significato del tempo, del “non più” e del “non ancora”. Ilaria Gaspari che parlerà di intuizioni e luccicanza.

Alcuni incontri saranno poi dedicati al genere umano.

Ettore Champretavy ed Enrico Martinet consegneranno il testimone dei campionati del mondo di skyrunning, che si svolgeranno in Ossola pochi giorni prima, al festival Domosofia. Riccardo Manzotti, Alberto Voltolini, Andrea Lavazza dialogheranno sulla coscienza, la scintilla creativa del genere umano. Giovanna Belcastro e Marco Peresani racconteranno di “Luccicanze” nell’evoluzione umana. Edoardo Castagna, invece, approfondirà le luccicanze tradite della storia.

Come anticipato saranno molti gli spazi riservati al cinema e al teatro, con ospiti d’eccezione come Ippolita Baldini, Gianmarco Tognazzi, Maurizio Cabona e Leonardo Manera. E poi ancora tanta musica, con il concerto inaugurale dove si esibirà la band coro rock Vocal Excess, l’omaggio a Lucio Dalla con Enrico De Angelis, con canto, strumenti e voce narrante e il concerto di chiusura, un extra festival in particolare pensato per i giovani, in cui sarà protagonista la voce di Arisa.

Domosofia sarà inoltre arricchito di momenti dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con conferenze e incontri dedicati che avranno come ospiti Alessandro Barbaglia, Luca Perri, Nicola Saldutti, Luca Baraldi e Pietro Monari.

La rassegna culturale si chiuderà con un momento conviviale con “Domosofia Gourmet”, una cena firmata da grandi chef.