Quest'anno torna anche la Sagra Fungo di Trontano

Con il ritorno dopo due anni di stop dovuto alla pandemia della Sagra della Patata di Montecrestese e della festa dell’Uva di Masera non poteva mancare quello di un’altra sagra importante che solitamente chiudeva, prima dell’interruzione per il covid, le feste dell’estate in Ossola: quella del Fungo di Trontano. Organizzata dalla Pro loco in collaborazione con altri gruppi e associazioni di Trontano è in programma il 17 e il 18 settembre.

“Dopo due anni di stop- spiega con soddisfazione il presidente della Proloco Ettore Antonietti – siamo riusciti ad organizzare la festa con tutti gli appuntamenti tradizionali: le mostre, la sfilata, gli spettacoli, la cucina. Nel mese di marzo abbiamo visto uno spiraglio. La situazione pandemica stava migliorando ci siamo dati tempo un mese per la decisione definitiva e ad aprile stabilito il suo svolgimento e ci siamo messi subito al lavoro”. La squadra è quella “collaudata” composta da numerosi volontari con alcuni giovani che si sono aggiunti. La novità di quest’edizione è uno spettacolo per bambini al sabato pomeriggio e la partecipazione alla sfilata del club Auto Moto Storiche Valdossola .

Sabato 17 alle 12 ci sarà l’apertura festa e del banco di beneficienza, alle 15.00 apertura all’oratorio di Santa Marta della mostra “Chi passa dica un grazie, un Pater e un Ave Maria" esposizione fotografica che documenta gli affreschi sulle facciate degli edifici nel territori di Trontano a cura dell’associazione culturale Navasco. Alll’Ecomuseo lavorazione della lana a cura del Gruppo Folk di Trontano e del gruppo culturale del Parco Val Grande che offrono aperitivo di benvenuto.

Alle 16.00 apertura della mostra Micologica curata dal Gruppo Micologico "La Brughiera" di Lentate Sul Seveso alle 17 spettacolo dedicato ai bambini a cura del Gruppo "Atelier SottoSopra" arte e creatività da 0 a 99 anni. Alle ore 18.00 - Gara delle Torte fra rioni Castello - Mulitt – Torre. Alle 19.00 cena con Menu della Festa. Alle 21.00 allieterà la serata l’orchestra Spettacolo "Marianna Lanteri"

Domenica 18 settembre ore 8 inizia la gara della ricerca di funghi per creare la composizione migliore. Alle 10.00 apertura della la fiera d’autunno Stand gastronomici, artigianali e dimostrativi e delle mostra a Santa Marta e di quella micologica apertura banco di beneficienza e apertura dei Mulini del Rio Graglia e dell’Ecomuseo con le Donne del Parco e gruppo Folk di Trontano

Alle ore 10.00 Messa con esposizione delle tradizionali "Cavagnette". Alle ore 12.00 - Pranzo con menù della Festa.

Ore 16.00 - Grande Sfilata con la partecipazione Auto e moto storiche Valdossola