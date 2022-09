Ticino: sfrecciava a oltre 180 chilometri all'ora, motociclista nei guai

Sfrecciava in moto a oltre 180 chilometri all'ora: 39enne svizzero nei guai. L'episodio risale a sabato. Verso le 18, in via Lucomagno a Biasca, è stato intercettato un 39enne motociclista svizzero domiciliato in Riviera.

Il centauro circolava ad una velocità di 182 chilometri orari dove il limite è di 80. Il 39enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stata ritirata la licenza di condurre.