Parte oggi Domodosofia, gli appuntamenti in programma

Al via oggi, 14 settembre a Domodossola, la quarta edizione di Domosofia, il festival della conoscenza, organizzato dal Comune, con la direzione artistica di Maria Fiorenza Coppari.

Per questa edizione ricca di eventi il tema è la “luccicanza”, quella capacità di essere visionari, intuitivi, immaginifici, creativi. 57 ospiti tra umanisti, scienziati, giornalisti, scrittori, artisti e 40 appuntamenti tra incontri, talk show, interviste, letture saranno occasione per indagare le situazioni e le modalità in cui la vita si accende e acquista senso e consapevolezza.