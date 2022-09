Lavori sulla A9 tra Gondo e il passo del Sempione

Lavori sulla strada internazionale del Sempione nel tratto svizzero tra Gondo e il passo del Sempione. ‘’La A9 – spiegano all’ufficio federale delle strade - è soggetta a grandi sollecitazioni: il traffico quotidiano, ma anche il sale antigelo e i forti sbalzi di temperatura causano danni al manto stradale nonché a gallerie e ponti. Per ripararli si interviene nel corso dei lavori di manutenzione, destinati al tempo stesso a migliorare costantemente la sicurezza’’.

Ad agosto, sulla A9, nell'area compresa tra il paese di Gondo e la galleria Gondo, si è intervenuto poiché diversi massi rischiavano di cadere sulla strada. Per questo vengono fatti saltare in aria. Massi che sono stati fatti saltare in aria. Interventi anche su alcune reti di protezione che servono a contenere la caduta massi dopo Gondo.

In queste settimane invece si lavora in diverse gallerie tra Gondo e Simplon Dorf: la circolazione è regolata da alcuni semafori .

In corso anche interventi a Ganterbrücke per sistemare le giunzioni ai bordi della strada e per migliorare l'impermeabilizzazione.