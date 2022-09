Vogogna, il 'Progetto orto' in aiuto delle famiglie in difficoltà

A poco più di un anno di distanza dall’attivazione del “Progetto Orto” il Comune di Vogogna fa il punto sull’importante iniziativa, innovativa e sostenibile, resa possibile dalla disponibilità degli ospiti del Centro di Accoglienza e Integrazione (SAI ex SPRAR).

“Per volontà dell’ Amministrazione Comunale - commenta il sindaco Marco Stefanetta - e di concerto con l'equipe multidisciplinare che gestisce il Centro di Accoglienza, abbiamo fortemente voluto far partire a maggio 2021 il “Progetto Orto”. I ragazzi ospiti del centro, in modo assolutamente gratuito, hanno recuperato e valorizzato un terreno di proprietà pubblica trasformandolo in orto sociale”.

“A distanza di un anno - continua Stefanetta - il progetto ha assunto un fondamentale duplice valore. Da un lato ha permesso ai ragazzi di acquisire competenze specifiche che gli potranno essere utili nel loro percorso di integrazione lavorativa sul territorio e dall’altro, cosa che ci rende particolarmente fieri ed orgogliosi del progetto, di mettere queste competenze al servizio della comunità vogognese, in particolar modo per le famiglie bisognose”.

“Infatti - conclude il sindaco - ogni settimana i prodotti dell’orto vengono distribuiti alle famiglie vogognesi bisognose segnalateci dal Consorzio dei Servizi Sociali”.