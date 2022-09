Concluse con esito positivo le Festività in onore alla Madonna Nera

Alle ore 20.00 di martedì 30 Agosto, il suono festoso delle campane ha dato inizio alla Novena preparatoria, cosicché appunto per nove sere, l' accogliente e graziosa Chiesetta del Sasso, nonché dimora della Madonna Lauretana, ha visto la presenza del parroco, Don Stefano Gallina,attorniato da una buona presenza di fedeli, per la recita del S. Rosario, seguita dalla S. Messa, inframmezzando il canto delle litanie e dell'Ave Maris Stella, senza tralasciare l'allettante preghiera dedicata alla Vergine di Loreto. Giovedì 8 settembre, giorno esatto della ricorrenza,le nubi spazzate via dal sole, hanno dato la possibilità di officiare la cerimonia , avvenuta all'esterno della Chiesa, dove, al termine un lungo corteo ( nonostante giorno feriale) è partito in processione accompagnando la Statua della Madonna in Chiesa Parrocchiale.

Le celebrazioni di venerdì e sabato sera, hanno anticipato la Messa solenne di domenica pomeriggio, che seguita dalla Processione animata dalla Banda musicale di Malesco, ha percorso la via principale e quelle del centro storico finerese. Dopo la benedizione finale, si è atteso la sera, quando, alle 20.30 è partita la suggestiva ed emozionante fiaccolata,che formata da una vastissima presenza di persone, ha accompagnato la Madonna alla sua antica casa. Il rendere ancor più toccanti le funzioni, è dovuto sicuramente alle accordate note, abbinate alle armoniche voci della corale parrocchiale,e indubbiamente il canto alla Madonna Nera.

Oltre al rito religioso non è stato meno il programma ricreativo, quest'anno svolto in modo completo. Sabato 10 settembre un ritrovo per passare una serata in compagnia, messa a punto per l'occasione, e l'indomani alle ore 12 una gustosa grigliata preparata presso l' Asilo dal Gruppo Giovani, ha contato un ottima partecipazione sia di chi ha pranzato in loco, sia di chi ha effettuato l' asporto. Evento conclusivo per questi giorni di Festa, ma anche di questo periodo, che come risaputo rimane per Finero il periodo più importante e sentito dell'anno, il falò,allestito da una decina di volontari, svoltosi alla domenica sera, poiché le condizioni metereologiche non hanno dato la possibilità di essere acceso, come da tradizione la sera del 7 settembre. Passiamo quindi alla fase finale ringraziando calorosamente tutti, Don Stefano, la Sig.ra Lucia Pironi, il Gruppo Giovani, i gestori del Mini Bar e Bottega del Campanile, il sindaco e l'amministrazione comunale, i F.lli Pesenti, la squadra AIB Vigezzo, la Pro Loco Malesco - Finero - Zornasco, i villeggianti, tutti sostenitori e benefattori, e coloro che sempre instancabilmente e puntualmente collaborano e partecipano.