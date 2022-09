Vigezzo in lutto per la scomparsa del dottor Dell'Acqua

Se n’è andato a 57 anni, per una malattia fulminante. La notizia della scomparsa di Luca Dell’Acqua, medico di base di San Giorgio su Legnano è rimbalzata immediatamente in Valle Vigezzo, dove il dottore era molto conosciuto, essendo la sua famiglia originaria di Vocogno di Craveggia.

Persona dai tratti sempre garbati, Luca tornava spesso in Valle Vigezzo, dove aveva mantenuto solidi rapporti di amicizia. Si era diplomato al Galilei di Legnano e laureato a Pavia. Appassionato di montagna, tornava spesso a Vocogno con la famiglia, nei momenti liberi dal lavoro. Quest’estate, a Craveggia, aveva anche prestato assistenza come medico, all’organizzazione della gara di corsa in montagna Trofeo Bonzani, un impegno che portava avanti da anni con gli ideatori della manifestazione.

Dell’Acqua lascia la moglie Paola e il figlio Andrea con Camilla. I funerali avranno luogo ‪giovedì 22 settembre alle 10.30‬ nella chiesa parrocchiale di San Giorgio su Legnano.