Raccolta fondi “Tutti in campo”, all'oratorio una grande festa per ringraziare i villadossolesi

Grande festa a Villadossola, domenica 18, organizzata dalla parrocchia per ringraziare i villadossolesi per il successo della raccolta fondi “Tutti in campo” per ristrutturare l'area esterna dell'oratorio. Il progetto era stato presentato il 17 dicembre dello scorso anno ed ora, dopo i fondi raccolti già a dicembre -e non in primavera come preventivato in un primo tempo- inizieranno i lavori.

La campagna di raccolta promossa dall'oratorio e supportata dalla Fondazione Comunitaria del Vco si è chiusa il 31 agosto: ha raggiunto l'obiettivo di raccogliere 80.000 mila euro, somma che inizialmente era stata fissata in 50 mila. Anzi, la cifra è stata superata: sono stati raccolti infatti 133.815 euro.

Con l'iniziativa l’Oratorio San Domenico Savio di Villadossola vuole rinnovarsi, aumentando e migliorando la propria proposta di attività educative e sportive ai giovani. Durante la serata è condotta dai ragazzi dell’oratorio sono intervenuti Federica Corda, segretaria generale della Fondazione Comunitaria; l’architetto Francesco Sarazzi, che si occuperà del progetto; il sindaco di Villadossola Bruno Toscani; il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel; don Alberto Andrini che coordina le attività dell’oratorio e Arianna Donini, animatrice dell’oratorio, che ha spiegato le attività messe in campo per la raccolta fondi.

La festa ha coinvolto tante famiglie che hanno avuto a cuore questo progetto ed è stata preceduta dalla messa. La raccolta ha coinvolto ragazzi, associazioni, imprese e cittadini. La Fondazione Tami aveva dichiarato all’inizio che raggiunto il primo obiettivo dei 50mila euro, avrebbe raddoppiato la cifra di questo primo obiettivo, donando 50 mila euro. Ieri il sindaco Bruno Toscani e il parroco di Villa don Massimo Bottarel, in rappresentanza della Fondazione, hanno simbolicamente donato l’assegno ai ragazzi dell’oratorio e sempre ieri è stato dato l’annuncio di un’ulteriore donazione di 18 mila euro per il progetto da parte della scuola materna della Noga ex asilo don Bosco.

A disposizione per la ristrutturazione dell’area esterna dell’oratorio ci sono quindi attualmente 201.815 euro. La ristrutturazione completa prevede una spesa di 300.000 mila euro. L'oratorio ora confida che arrivi il contributo della Fondazione Comunitaria per la riqualificazione completa grazie alla partecipazione dell’oratorio con il progetto ai bandi emblematici minori.

La segretaria della Fondazione si è complimentata con i ragazzi e le persone che ruotano attorno all’Oratorio di Villa. “Siete stati bravi – ha detto – , voi siete venuti a condividere un progetto e chiedere un sostegno nelle attività di raccolta. Avete davvero coinvolto tutta la comunità: è stato un progetto esemplare che potremmo proporre ad altre realtà. Ora entriamo in campo noi. Il bando è aperto e scadrà il prossimo 7 ottobre e voi parteciperete. Da parte nostra il massimo impegno a far si che si arrivi a compimento, è quello che si merita questa comunità”.