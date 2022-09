Sabato 24 settembre alle 15.30 torna il tradizionale “open day” del Corpo musicale Varzese. Il ritrovo è al bar Alveare di Varzo da dove partirà un percorso itinerante per le via del paese alla scoperta di vari strumenti musicali della banda varzese. Durante l'incontro saranno fornite informazioni sui corsi musicali per bambini, ragazzi e adulti.