Lnd Piemonte VdA, nuovo format per campionati e tornei giovanili

Il Direttivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato l’avvio della sperimentazione del nuovo format riguardante campionati e tornei agonistici giovanili di calcio .

Una svolta epocale che, da tempo, le società piemontesi e valdostane invocavano e che finalmente trova effettiva applicazione grazie al lavoro di mediazione e confronto con gli organi centrali.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Piemonte VdA Mauro Foschia, che è anche Vice Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, ha coordinato la commissione consiliare ed ha ottenuto l’inserimento del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta tra i tre comitati che potranno avviare da quest’anno la sperimentazione del nuovo format sulla organizzazione, gestione e sviluppo di campionati e tornei giovanili.

“Sono soddisfatto per il risultato ottenuto che ha visto tutto il Comitato Regionale muovere le giuste leve per giungere ad un nuovo assetto dei campionati di settore giovanile. - commenta Foschia - Sono contento per aver contribuito a determinare un sistema di gestione delle attività giovanili che gratifica i progetti sportivi dei sodalizi che dedicano grande impegno nell’organizzazione e crescita dei propri vivai”.

Il nuovo assetto delle attività agonistiche giovanili si può consultare al link

https://piemontevda.lnd.it/nuovo-format-delle-attivita-di-settore-giovanile-al-via-la-sperimentazione/ .