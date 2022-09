Celebrazioni per i 190 anni di fondazione dell’Istituto Pubblico di Anzino

L’Istituto Pubblico di Anzino celebra quest’anno i 190 anni dalla sua fondazione. Tanti ne sono infatti trascorsi dal 17 marzo 1832 quando a Roma, con atto notarile, venne sancita ufficialmente la nascita dell’Ente che operava già da alcuni secoli.

Gli abitanti di Anzino che si stabilirono nella città eterna presumibilmente nella seconda metà del XVI secolo, diedero vita ad una colonia stabile che non perse mai il legame profondo con la terra di origine. Continuarono infatti ad arricchire la Chiesa del loro paese, inviando tra le altre opere in paese nel gennaio del 1669 il quadro di Sant’Antonio, e non cessò mai nemmeno l’opera di sostegno nei confronti dei loro conterranei, attraverso la realizzazione di opere pubbliche e la realizzazione della scuola per i bambini e le bambine del paese. Tutto ciò prese forma giuridica appunto nel 1832, quando la “massa dei contribuenti di Anzino abitanti in Roma”, decise di fondare l’Istituto Pubblico di Anzino per rendere stabile quest’opera che esisteva già da alcuni anni.

Dopo le celebrazioni romane del mese di marzo scorso, quando una delegazione di Anzinesi si era recata a Roma e aveva fatto dono della copia del quadro miracoloso di Sant’Antonio alla Basilica del Santi Ambrogio e Carlo al Corso, è ora la volta delle celebrazioni in paese per commemorare questo importante traguardo.

Il programma prevede domenica 25 settembre, la santa messa presso il Santuario di Sant’Antonio di Padova alle 17.30 in suffragio dei Fondatori, Benefattori ed Amministratori defunti dell’Istituto, cui seguiranno le esequie alla lapide commemorativa. Al termine, un momento conviviale di festa con un rinfresco presso l’Ex Asilo di Anzino.