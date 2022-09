Compressore in fiamme al cantiere di Ribellasca, traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la statale 337 durante il rientro in Italia dei frontalieri. Nel tratto tra Re e Ribellasca, dove sono in corso i lavori di sistemazione del versante montano, ha preso fuoco, intorno alle 17, un compressore in dotazione al cantiere. Subito si sono formate lunghe code e solo l'intervento dei vigili del fuoco di Domodossola ha scongiurato danni ben più gravi, "La sfortuna continua ad accanirsi contro i frontalieri - dice Antonio Locatelli dal Comitato provinciale frontalieri del Vco –. Come se non bastassero i disagi quotidiani per la chiusura a fasce orarie della strada, ora ci si mettono anche i guasti nel cantiere. Per fortuna i pompieri hanno agito in fretta, evitando che il rogo andasse ad interessare anche il pendio dove la vegetazione in questo periodo è particolarmente secca e in un attimo si sarebbe rischiato un grosso incendio".