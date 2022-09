Voto al Senato: Montescheno e Vogogna 'mosche bianche' in mano al Pd

Non è diverso dall'esito nazionale il voto per il Senato in Ossola. Nella valle del Toce FdI ha vinto quasi ovunque, tranne alcune eccezioni. Di certo la candidatura di Enrico Borghi ha trainato il Pd sopra la soglia dal 19 per cento registrata dal partito a livello nazionale. E per questo l'esito del voto presenta anche qualche piccola divergenza da quello nazionale.

Ad esempio il Partito Democratico ha vinto a Vogogna, terra nativa di Borghi, col 28,21 per cento contro il 25,38 di Fratelli d’Italia. Mentre a Montescheno il partito di Letta ha colto il miglior risultato: 30,46 per cento, contro il 20, 30 di FdI. Inoltre, dicevamo, ha superato la soglia del 19 per cento in altri comuni: Anzola, Borgomezzavalle, Domodossola, Formazza, Mergozzo, Pieve Vergonte, Premosello, Villette e Villadossola.

A livello nazionale la Lega di Salvini non ha superato il 9 per cento, in netto calo rispetto alle precedenti elezioni politiche. Ma in Ossola ha comunque tenuto in diversi comuni dove ha superato il 20 per cento, come Bannio Anzino, Baceno, Borgomezzavalle, Calasca, Trasquera, Bognanco.