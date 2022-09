Piedimulera, il sindaco Lana: “Continue perdite nella rete idrica e poca acqua nelle case, situazione insostenibile”

Una situazione al limite che si protrae ormai da giorni quella della scarsa erogazione d'acqua a Piedimulera. Il problema delle perdite nelle condotte sta causando molti disagi ai residenti, tanto che, dopo le richieste d'intervento e gli incontri con il gestore della rete idrica, il sindaco Alessandro Lana si dice pronto a gesti clamorosi, come le dimissioni in Prefettura.

“La situazione a livello idrico sta diventando insostenibile -scrive Lana in un comunicato via social sulla pagina Fb del Comune-, le continue perdite della rete impongono interventi immediati che quotidianamente sto chiedendo ad Acqua Novara Vco. Dopo aver ricevuto l'ok su una serie di investimenti, ho chiesto nuovamente interventi immediati che possano consentire una corretta erogazione dell'acqua mentre proseguono le ricerche delle perdite in zona industriale. In particolare stiamo spingendo affinché venga posizionata una cisterna con una stazione di pompaggio provvisoria che consenta di caricare il bacino con le autobotti, cosa al momento impossibile vista la zona in cui è posizionato”.

“Se però la situazione non migliorerà nei prossimi giorni -così il sindaco-, mi vedrò costretto ad intraprendere azioni forti. Confermo e ribadisco che, pur non essendo di competenza comunale siamo disposti anche a pagare una parte degli interventi per risolvere un problema che non è come la buca nell'asfalto. Costi quel che costi anche dovessimo andare per un anno in disavanzo, non si può tollerare una situazione che nulla ha a che vedere con la siccità perché in paese abbiamo il pozzo a differenza della frazione che ha le sorgenti. Come estrema misura sono pronto a consegnare la fascia tricolore in Prefettura e vedere cosa succede se un commissario dovesse gestire una situazione del genere, magari si smuovono le acque”.

“Per il resto -conclude Lana rivolto ai concittadini- sono a disposizione come da parecchi giorni per qualsiasi segnalazione, esigenza o sfogo (che comprendo benissimo) però vi invito a segnalare tutto anche al centralino di Acqua Novara onde evitare di sentirmi dire che segnalazioni a loro non ne sono arrivate”.

E in merito alle segnalazioni al gestore, sono diversi i commenti al post del sindaco. “Ci siamo appena trasferiti e tutti i giorni c'è un problema... Lavoriamo arriviamo a casa alla sera e non possiamo fare una doccia” scrive una residente. “Noi è da venerdì alle 13 che siamo senz’acqua e facciamo segnalazioni e ogni volta ci rispondono che chiudono per siccità” fa eco una signora. “Mando anche delle pec per segnalare, ma di risposta neanche l’ombra” lo sfogo sconsolato di un cittadino.