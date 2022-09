Il Comitato Salvaguardia Allevatori Vco ricorda il dottor Pozzi

Caro Alfredo, con grande sgomento abbiamo saputo della TUA morte improvvisa,

SEI stato per tutti noi, non solo un grande veterinario, ma un grande Amico .

La tua umiltà e disponibilità ad aiutare chiunque avesse problemi, sia uomini che animali, rimarrà per sempre un esempio per tutti e tutte noi.

Hai saputo, nei lunghi anni al servizio dell'ASL veterinaria, essere un funzionario veramente al servizio del cittadino, in particolare degli allevatori, lavorando sempre con passione e con grande umanità! Sei stato un "rappresentante dello Stato" che ha sempre messo al centro della propria professionalità il bene del cittadino, per questo sei amato in tutta l'Ossola. Tutti e tutte noi che ti abbiamo conosciuto e abbiamo avuto modo di lavorare con te siamo scossi dalla tua improvvisa partenza.

Il tuo cuore, per qualche destino a noi non noto, si è fermato in MONTAGNA, a Coipo, balcone sull'Ossola, quel 24 settembre.



Addio Alfredo...



A malincuore ti lasciamo andare....

Ci mancherai e non possiamo dimenticare il tuo sorriso sempre in volto...



Siamo vicini alla tua Franca e ai tuoi famigliari



In amicizia e con dolore, il Comitato Salvaguardia Allevatori VCO