''Un grazie al custode dell'Andolla per la sua eccezionale disponibilità''

‘’Volevamo ringraziare Andrea Moretti, il custode del rifugio Andolla che nel corso dell’ultimo soccorso fatto all’Andolla. E’ stato eccezionale nell’assistere noi e nell’assistere le persone soccorse. Sia il giorno stesso in cui abbiamo iniziato l’intervento, sia le notte che il giorno dopo. Non ci ha fatto mandare nulla, è stato veramente esemplare e non ha voluto nulla in cambio’’.

Così dicono i volontari del Soccorso alpino che a metà settembre sono intervenuti in alta Valle Antrona per recuperare quattro escursionisti lombardi, uno dei quali purtroppo era deceduto.