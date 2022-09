European Tour 2022: la grande musica di Anastacia a Locarno

Il Canton Ticino si appresta ad ospitare un altro grande evento musicale che animerà ancora una serata con un ospite di livello internazionale: dopo Diodato a Lugano, toccherà alla star internazionale Anastacia esibirsi.

Anastacia a Locarno

Locarno sarà la meta per la cantante americana Anastacia, che sarà protagonista in Canton Ticino giovedì 29 settembre alle ore 20.30. L'artista di carisma internazionale si esibirà per I'm outta lockdown tour - The 22end anniversary presso il Palexpo Fevi.

Un grande appuntamento da non perdere.