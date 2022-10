Maretta in Fratelli d'Italia, chieste le dimissioni del coordinatore provinciale Titoli

Polemiche all'interno di Fratelli d'Italia nel Vco. E ancora una volta la diatriba nasce sulle sponde del Lago d'Orta. Gli esponenti di Fratelli d'Italia del Cusio chiedono le dimissioni del cordinatore provinciale Davide Titoli per la candidatura della domese Giovanna Pellanda alle passate elezioni per il Senato.

“Abbiamo letto con stupore e amarezza l’intervista della Candidata FdI per il Senato della Repubblica Sig.ra Giovanna Pellanda di Domodossola, dove candidamente dichiara d’essere una sconosciuta della politica, e di non aver mai fatto attività amministrativa e di partito” spiegano i componenti cusiani del partito di Giorgia Meloni in un comunicato a firma di Fabrizia Maggiola, presidente del circolo cusiano.

“Siamo molto stupiti e amareggiati perché la candidata era stata proposta di nascosto e senza dirci niente dal Coordinatore Provinciale FdI Davide Titoli di Beura Cardezza.

Proprio per questo suo inadeguato, inappropriato e arrogante comportamento nei nostri confronti e del partito, i militanti FdI della sezione Cusio-Omegna chiedono le dimissioni immediate del Coordinatore Provinciale Sig. Davide Titoli” continuano.





“Di tutto ciò metteremo al corrente il Responsabile Nazionale FDI Giovanni Donzelli e il Coordinamento Regionale del Piemonte” concludono.