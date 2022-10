''Vinte le elezioni ora faremo da tramite tra il territorio e le istituzioni'' VIDEO

L’obiettivo sarà costruire sul territorio un partito che alle elezioni ha stravinto anche nel Verbano Cusio Ossola. Davide Titoli, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, ammette che dopo il successo ora il partito dovrà sviluppare una serie di iniziative che permettano "farci diventare interlocutori tra le istituzioni, gli enti e i responsabili locali". Un filo di collegamento tra chi governa a Roma e chi vive in periferia ‘’soprattutto garantendo attenzione alle zone di montagna spesso emarginate’’ dice Titoli.

La conferenza stampa di mercoledì sera a Domodossola è la prima del partito di destra che nel Verbano Cusio Ossola ha conquistato il 29,87 per cento alla Camera e il 30,36 al Senato. "A livello provinciale abbiamo preso più voti che a livello nazionale – afferma Titoli - , segno anche che la nostra candidata è stata apprezzata forse perché viene dal mondo del lavoro che lei conosce benissimo. Una donna della società civile e soprattutto non è una delle solite facce".

Il riferimento è a Giovanna Pellanda, di origini bognachesi ma residente a Domodossola, che ha sfiorato l’elezione al Senato.

"Per me è stata una nuova e bella esperienza – dice Giovanna Pellanda - ; sono felice del risultato nonostante abbia mancato l’elezione per poco’’. ‘’Ora però – aggiunge – dobbiamo dare risposte alle nostre valli ed essendo io una partita Iva sarà più facile essere vicino alla gente. Dobbiamo assolutamente farci carico dei problemi delle gente ora che siamo al Governo".

Davide Titoli annuncia che preso promuoverà nuove iniziative sul territorio dove "si sta lavorando per coinvolgere amministratori e persone. A Domodossola in consiglio comunale siamo rappresentati da Angelo Tandurella ma dobbiamo coinvolgere altre persone anche nelle valli".