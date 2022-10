Minoranza assente, consiglio superveloce a Crevoladossola

Consiglio comunale superveloce giovedì sera a Crevoladossola. L’assenza di tutta la minoranza ha di certo accelerato la discussione sui tre punti all’ordine del giorno, tutti approvati dalla maggioranza.

Si è iniziato con una serie di variazioni di bilancio per adeguare lo strumento finanziario entro fine anno, per poi passare al ritocco del regolamento appena approvato sulla fruizione dell’area dell’Oasi. ‘’Un addetto ai lavori ci ha fatto notare che c’erano due refusi – ha detto Giorgio Ferroni - e quindi li abbiamo sanati’’. Il sindaco ha ricordato la necessità del regolamento predisposto’’ per regolamentare l’uso dell’Oasi dopo i problemi sorti nei mesi scorsi. Ora speriamo che la pro loco possa tornare a gestire l’area in piena tranquillità’’.

Veloce anche l’approvazione del terzo punto che riguardava un provvedimento di sdemanializzazione di un tratto della strada comunale per Lorgino. L’argomento era stato oggetto di una delibera a giugno, riguardante la convenzione tra il Comune e la società Palissandro Marmi e che prevedeva anche la sdemanializzazione di un tratto del collegamento che è stato rilevato di ‘’interesse storico-architettonico’’.