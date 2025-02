Mercato auto: in Piemonte l’anno inizia in frenata, ma non nel Vco

Vendite in calo, l’anno dell’auto in Piemonte parte con il freno tirato. Segno negativo in tutte e otto le province, con il Vco a rappresentare l’unica eccezione di inizio 2025. Anche il mese di gennaio, nel raffronto con quello dello scorso anno, ha confermato la tendenza: si soffre al punto che le immatricolazioni sono scese da 16.110 a 13.550. Sono scomparsi, dunque, altri 2.500 veicoli. Abbondanti. A dirlo sono i dati Anfia, elaborati su base del ministero dei trasporti.

Tra le varie province piemontesi la sola ad andare in controtendenza è stata quella del Vco, salita da 274 vetture messe su strada un anno fa alle attuali 289. In tutte le altre aree geografiche, invece, i cali sono piuttosto diffusi. Nella top 10 in Piemonte l’auto più venduta è sempre la Fiat Panda (3.106), seguita dalla Jeep Avenger (727) e dalla Opel Corsa (636). Nel Vco: 62 Fiat Panda, 16 Dacia Sandero e 10 Dacia Duster. In linea più generale, sono cresciute le ibride e le elettriche, mentre sono dimezzati i veicoli a diesel e benzina.