Andrea Accomazzo torna a volare con l'Aeronautica Militare

È tornato a volare su un caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare il direttore delle missioni interplanetarie dell'Agenzia spaziale Europea, Andrea Accomazzo.

L'ossolano è tornato alla cloche durante un addestramento, come riportato da un tweet del profilo ufficiale dell'Aeronutica: "Un ritorno alle origini oggi per @AndreaAccomazzo, Capo delle missioni interplanetarie di #ESA, uno degli ingegneri aerospaziali italiani più brillanti del mondo, ex allievo Accademia Aeronautica che, al 4° Stormo, ha volato sull'#Eurofighter durante una missione addestrativa".

"Grazie @ItalianAirForce per questa eccezionale opportunità, ma soprattutto grazie per la formazione che mi hai dato negli anni in Accademia, essenziale nella mia avventura in #ESA. Orgoglioso di sentimi parte della famiglia" ha risposto l'ingegnere.