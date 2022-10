Le previsioni meteo per il fine settimana

Da oggi pomeriggio una saccatura polare in discesa dalle Isole Britanniche determina un peggiornamento del tempo, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, localmente moderate tra Torinese e Cuneese. "Domenica le precipitazioni saranno diffuse su tutta la regione, moderate o localmente forti sulle zone a nord del Po - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -. Lunedì le condizioni saranno ancora perturbate al mattino, con progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dal settore orientale".

SABATO 8 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: al mattino addensamenti compatti sulle Alpi nordoccidentali e parzialmente nuvoloso altrove, con nubi in progressivo aumento fino a condizioni di cielo molto nuvoloso in serata; temporanee schiarite a nord in tarda serata. Foschie e banchi di nebbia sulle pianure orientali nelle prime ore del giorno. Precipitazioni: al mattino deboli sparse sulle Alpi nordoccidentali, dal pomeriggio estensione al settore occidentale e sudoccidentale, anche a carattere di rovescio, moderati in serata nel tratto compreso tra Torinese e Cuneese. Fenomeni più sporadici su Astigiano e Alessandrino. Zero termico: in calo da nordovest fino ai 3100-3200m in serata. Venti: in montagna deboli meridionali, in pianura calmi o deboli variabili in locale intensificazione da sud sul settore orientale in tarda serata.

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: deboli diffuse, più persistenti e continue sui settori a nord del Po, con valori moderati o localmente anche forti; fenomeni più sparsi su Astigiano e Alessandrino. Attenuazione in serata. Zero termico: in ulteriore leggero calo sui 3000m già al mattino. Venti: deboli al primo mattino in successiva intensificazione, in montagna da sud-sudest e orientali altrove, con rinforzi sostenuti sulle pianure centro-orientali.