Bognanco, si frattura una gamba nel Rio Variola, recuperato dal Soccorso Alpino

Intervento delle stazioni del Soccorso Alpino di Bognanco e Domodossola insieme alla squadra forre. I volontari hanno supportato l'elicottero sanitario per un intervento di recupero per una persona che si è procurata una sospetta frattura ad una gamba nel Rio Variola in Valle Bognanco ed è stata elitrasportata in Dea a Domo.