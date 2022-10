A zig zag con l'auto rifiuta l'etilometro: denunciato dai carabinieri

Nelle scorse ore a Druogno, i Carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore, hanno fermato il conducente di un’autovettura che procedeva sulla statale zigzagando e che alla vista dei militari ha fermato il veicolo in mezzo alla strada cercando di allontanarsi a piedi. Raggiunto e identificato dai militari, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Per lui è comunque scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi all’accertamento, con immediato ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Nel corso del fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania stanno intensificando i controlli sulle principali direttrici, per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ed arginare il fenomeno dell’abuso di alcol da parte di soggetti al volante, che spesso si traduce in gravi incidenti stradali.